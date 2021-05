Coronavirus, i dati dell’11 maggio: +45 nuovi casi a Monza e Brianza, il tasso di positività in Lombardia scende al 2,3% (Di martedì 11 maggio 2021) Il bollettino della Regione per martedì 11 maggio 2021: sono 45 i nuovi positivi in provincia di Monza e Brianza, sono 788 in Lombardia con 33.979 tamponi effettuati e un tasso di positiviità che scende al 2,3% (2,4 in Italia) Leggi su ecodibergamo (Di martedì 11 maggio 2021) Il bollettino della Regione per martedì 112021: sono 45 ipositivi in provincia di, sono 788 incon 33.979 tamponi effettuati e undi positiviità cheal 2,3% (2,4 in Italia)

