Advertising

Gazzettadmilano : Coronavirus, aggiornamento 11 maggio, 30 decessi e 788 nuovi casi nelle ultime 24 ore. - GazzettAvellino : Coronavirus, aggiornamento 11 maggio, 29 decessi e 1.109 nuovi casi (772 asintomatici) nelle ultume 24 ore. - GazzettaSalerno : Coronavirus, aggiornamento 11 maggio, 29 decessi e 1.109 nuovi casi (772 asintomatici) nelle ultume 24 ore. - fc_cheri : Coronavirus. Aggiornamento dell'11 maggio: 83 nuovi casi, 4 decessi - Lux97335459 : RT @Comune_Pomezia: Aggiornamento #Coronavirus a #Pomezia: scendono a 210 i casi positivi al Covid-19. I cittadini guariti raggiungono quot… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus aggiornamento

Torna a stabilizzarsi l'indice di positività in Campania, dopo l'impennata di ieri (oltre il 9%) dovuta al minor numero di tamponi eseguiti di domenica. I positivi segnalati dal bollettino odierno ...di MB) Marta Russo, ombre su condanne Scattone - Ferraro/ "Contraddizioni e versioni cambiate" BOLLETTINOLOMBARDIA, GLI AGGIORNAMENTI DI IERI Per scoprire come sta ...Aggiornamento settimanale dei dati sull’emergenza Covid-19 nell’ultimo report a cura dell’Unità operativa di Epidemiologia del Dipartimento di Prevenzion ...I numeri relativi alla pandemia di Covid-19 in Sardegna sono ancora in discesa Questo è il bollettino odierno relativo all’emergenza sanitaria redatto dall’Unità di Crisi Regionale: “Sono 55.765 i cas ...