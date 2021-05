CORONA DI PASTA SFOGLIA CON CREMA E PESCHE

Leggi su cityroma

(Di martedì 11 maggio 2021) La è un dolce facile e veloce da realizzare, perfetto per la colazione o una ricca merenda. L’idea per questo dolce nasce dalla mia passione per i dolcetti diconche solitamente compriamo in pasticceria. Perché non preparare qualcosa di simile in casa? Nella sua semplicità conquisterà tutti, grandi e bambini! Anche se all’apparenza sembra un dolce “elaborato”, in realtà si prepara davvero in 5 minuti. Per lainfatti oggi ho scelto una soluzione molto “furba”: uso una busta di preparato perPasticcera PANEANGELI! Basta versare in una ciotola del latte, unire il contenuto della busta e lavorare con lo sbattitore elettrico… ed ecco pronta in un paio di minuti unapasticcera golosa e vellutata. Il resto della ricetta è un vero gioco da ragazzi! Si ...