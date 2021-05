Coprifuoco, possibile slittamento alle 23: il governo studia nuove aperture (Di martedì 11 maggio 2021) possibile slittamento del Coprifuoco dalle 22 alle 23: nel frattempo il governo studia nuove aperture per quel che riguarda attività commerciali Il governo è al lavoro per lo step successivo che dovrebbe portare l’Italia verso una libertà più ampia. Per quel che riguarda il Coprifuoco, l’idea per ora è quello di posticiparlo alle 23. A L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 11 maggio 2021)del2223: nel frattempo ilper quel che riguarda attività commerciali Ilè al lavoro per lo step successivo che dovrebbe portare l’Italia verso una libertà più ampia. Per quel che riguarda il, l’idea per ora è quello di posticiparlo23. A L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

TgLa7 : #Covid, #Sileri: possibile coprifuoco alle 24 ma no ad abolizione - MirkoCiminiello : Pandemia, in tre settimane possibile addio a coprifuoco e mascherine - neifatti : Coprifuoco, possibile decisione dopo il 21 maggio - MaxCi65 : @szampa56 @EnricoLetta @pdnetwork E si vede da come volete trattare la questione del coprifuoco. Ma davvero pensate… - Do_Dec : ma qualcuno mi spieghi come è possibile far entrare questa gente , una invasione senza fine e tutti tacciono ...e p… -