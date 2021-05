Coprifuoco e riaperture, mozione del centrodestra per stop (Di martedì 11 maggio 2021) mozione del centrodestra di Governo per stop Coprifuoco e riaperture – Riaprire ciò che ancora è chiuso, stop Coprifuoco alle 22, serrande alzate nei centri commerciali anche nel fine settimana, via libera alle cerimonie, impianti sportivi attivi a partire dagli stadi. Sono solo alcune delle richieste del centrodestra di governo, informa un comunicato, e contenute in una mozione presentata al Senato. L’obiettivo è quello di imprimere un’accelerata alla riapertura in sicurezza di tutte le attività e alla conseguente ripresa economica del Paese. Leggi su romadailynews (Di martedì 11 maggio 2021)deldi Governo per– Riaprire ciò che ancora è chiuso,alle 22, serrande alzate nei centri commerciali anche nel fine settimana, via libera alle cerimonie, impianti sportivi attivi a partire dagli stadi. Sono solo alcune delle richieste deldi governo, informa un comunicato, e contenute in unapresentata al Senato. L’obiettivo è quello di imprimere un’accelerata alla riapertura in sicurezza di tutte le attività e alla conseguente ripresa economica del Paese.

matteosalvinimi : Vi aggiorno dopo la riunione con i ministri e i sottosegretari della Lega, tre priorità: 1) nuove riaperture e stop… - matteorenzi : Le riaperture sono dovere morale e priorità economica. Prima togliamo il coprifuoco meglio è. Il virus non diventa… - LegaSalvini : COPRIFUOCO, SALVINI: «OGGI 17MILA GUARITI, CHI PUÒ DIRE NO A RIAPERTURE?» - CorriereQ : Covid: mozione Lega-Fi per stop coprifuoco e riaperture - laviniaricci83 : RT @LegaSalvini: BASTA COPRIFUOCO, COSÌ SALVINI VUOLE PREMIARE GLI ITALIANI -