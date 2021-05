Coprifuoco e migranti, doppia mossa Lega inguaia Draghi (Di martedì 11 maggio 2021) Il Coprifuoco dovrebbe restare slittando alle 23 (ma non è detto che alla fine il punto di caduta che accontenti tutti siano le 24) almeno fino alla fine del mese per essere cancellato a partire da giugno. Oggi in programma la Cabina di regia a Palazzo Chigi con Draghi e i capigruppo di maggioranza per fare il punto sulla situazione Covid e riaperture, mentre domani è in agenda un vertice Governo-regioni sui parametri dei cambi colore. Coprifuoco, SALVINI (ANCORA) IN PRESSING A preoccupare il Presidente del Consiglio il pressing di Matteo Salvini su due fronti. Il primo, sul quale non ha mai fatto passi indietro è la battaglia contro il Coprifuoco. “Noi siamo per l’eliminazione. I dati lo richiedono, gli italiani lo aspettano. Contiamo che questi siano i giorni del ritorno alla vita, al lavoro e alla libertà” ha ... Leggi su quifinanza (Di martedì 11 maggio 2021) Ildovrebbe restare slittando alle 23 (ma non è detto che alla fine il punto di caduta che accontenti tutti siano le 24) almeno fino alla fine del mese per essere cancellato a partire da giugno. Oggi in programma la Cabina di regia a Palazzo Chigi cone i capigruppo di maggioranza per fare il punto sulla situazione Covid e riaperture, mentre domani è in agenda un vertice Governo-regioni sui parametri dei cambi colore., SALVINI (ANCORA) IN PRESSING A preoccupare il Presidente del Consiglio il pressing di Matteo Salvini su due fronti. Il primo, sul quale non ha mai fatto passi indietro è la battaglia contro il. “Noi siamo per l’eliminazione. I dati lo richiedono, gli italiani lo aspettano. Contiamo che questi siano i giorni del ritorno alla vita, al lavoro e alla libertà” ha ...

ollie_bis : RT @andrea_pecchia: Gli italiani non possono cenare alle 22:15 al ristorante per colpa dei #migranti. E niente, è più forte di LVI. #Salvi… - BeddaRevolution : RT @BeddaRevolution: @matteosalvinimi Tutto a posto Matte'. Mi sono informata, li fanno sbarcare solo fino alle 22.00, quindi non violano i… - BeddaRevolution : @matteosalvinimi Tutto a posto Matte'. Mi sono informata, li fanno sbarcare solo fino alle 22.00, quindi non violan… - falce_e : RT @andrea_pecchia: Gli italiani non possono cenare alle 22:15 al ristorante per colpa dei #migranti. E niente, è più forte di LVI. #Salvi… - pietroparrella9 : @matteosalvinimi Ma se spostiamo il coprifuoco alle 24.00 arrivano meno migranti? Chiedo giusto per capire il nesso… -