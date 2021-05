Coprifuoco confermato, ma si va verso il posticipo: gli ultimi aggiornamenti (Di martedì 11 maggio 2021) Coprifuoco e riaperture, convocato a Palazzo Chigi l’incontro che potrebbe stabilire il posticipo del rientro a casa Coprifuoco e riaperture, domani nuove decisioni (Getty Images)Domani sarà un giorno importante per la gestione della pandemia nei prossimi mesi. È stato convocato a Palazzo Chigi tra le forze di maggioranza. Sul tavolo ci sono vari punti da discutere. In primis il Coprifuoco che in queste settimane ha fatto discutere un po’ la maggioranza tra chi lo voleva posticipare e chi, come Forza Italia e la Lega, aveva ipotizzato anche una cancellazione. L’obbligo di restare a casa, salvo per alcuni motivi, dovrebbe restare in vigore ma è probabile che sarà posticipato di un’ora, alle 23. Visti i numeri incoraggianti dei contagi e di occupazione delle terapie intensive – grazie alle misure restrittive e alla ... Leggi su vesuvius (Di martedì 11 maggio 2021)e riaperture, convocato a Palazzo Chigi l’incontro che potrebbe stabilire ildel rientro a casae riaperture, domani nuove decisioni (Getty Images)Domani sarà un giorno importante per la gestione della pandemia nei prossimi mesi. È stato convocato a Palazzo Chigi tra le forze di maggioranza. Sul tavolo ci sono vari punti da discutere. In primis ilche in queste settimane ha fatto discutere un po’ la maggioranza tra chi lo voleva posticipare e chi, come Forza Italia e la Lega, aveva ipotizzato anche una cancellazione. L’obbligo di restare a casa, salvo per alcuni motivi, dovrebbe restare in vigore ma è probabile che sarà posticipato di un’ora, alle 23. Visti i numeri incoraggianti dei contagi e di occupazione delle terapie intensive – grazie alle misure restrittive e alla ...

