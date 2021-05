Coprifuoco alle 23: verso la svolta. Ecco da quando (Di martedì 11 maggio 2021) Resta caldissimo il tema del Coprifuoco , con un pressing crescente per lo slittamento dell'orario. Pre ormai certo che verrà spostato, ma si cerca un'intesa sul tenore della svolta. Anzitutto: una o ... Leggi su quotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) Resta caldissimo il tema del, con un pressing crescente per lo slittamento dell'orario. Pre ormai certo che verrà spostato, ma si cerca un'intesa sul tenore della. Anzitutto: una o ...

Advertising

matteorenzi : Le riaperture sono dovere morale e priorità economica. Prima togliamo il coprifuoco meglio è. Il virus non diventa… - borghi_claudio : Ma quando settimana prossima salterà il coprifuoco alle 22 qualcuno chiederà scusa per tutte le rotture di palle pe… - petergomezblog : Coprifuoco, maggioranza e Regioni spingono per spostarlo alle 23. Iv si accoda alla Lega: “Bisogna abolirlo, presen… - Marilen97832318 : RT @GenCar5: #Salvini, #Renzi e #Meloni: 'fare come in #Europa'. Giusto, sempre W l'Europa! Però è un po' buffo per me essere venuto dall'#… - Napalm51 : RT @Lisa90135765: Fanculo al vaccino, alle mascherine, agli ipocondriaci e ai politici che li coccolano, al coprifuoco, al distanziamento,… -