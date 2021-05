Convocati Parma per la sfida alla Lazio: assenza pesante per D’Aversa (Di martedì 11 maggio 2021) Convocati Parma per la Lazio: la lista dei giocatori a disposizione di Roberto D’Aversa per il match di domani dell’Olimpico alla vigilia del match tra Lazio e Parma, D’Aversa– tecnico dei ducali – ha diramato la lista dei Convocati per la trasferta capitolina: torna in lista Balogh. Di seguito, l’elenco completo. Portieri: Sepe, Colombi, Rinaldi.Difensori: Balogh, Gagliolo, Bani, Laurini, Zagaritis, Bruno Alves, Osorio, Diercx, Valenti, Busi.Centrocampisti: Grassi, Kurtic, Sohm, Hernani, Camara.Attaccanti: Pellè, Cornelius, Gervinho, Brunetta. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 maggio 2021)per la: la lista dei giocatori a disposizione di Robertoper il match di domani dell’Olimpicovigilia del match tra– tecnico dei ducali – ha diramato la lista deiper la trasferta capitolina: torna in lista Balogh. Di seguito, l’elenco completo. Portieri: Sepe, Colombi, Rinaldi.Difensori: Balogh, Gagliolo, Bani, Laurini, Zagaritis, Bruno Alves, Osorio, Diercx, Valenti, Busi.Centrocampisti: Grassi, Kurtic, Sohm, Hernani, Camara.Attaccanti: Pellè, Cornelius, Gervinho, Brunetta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

