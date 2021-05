Convocati Atalanta per il Benevento: ancora out Toloi (Di martedì 11 maggio 2021) Gian Piero Gasperini ha stilato la lista dei Convocati per la gara contro il Benevento: ancora out Toloi, dopo la gara col Sassuolo Gian Piero Gasperini ha stilato la lista dei Convocati per la gara contro il Benevento. Il tecnico dell’Atalanta deve rinunciare a Rafael Toloi, out dopo il problema muscolare col Sassuolo. Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini.Difensori: Maehle, Sutalo, Palomino, Gosens, Caldara, Romero, Djimsiti, Hateboer, Ruggeri.Centrocampisti: Freuler, De Roon, Malinovski, Kovalenko, Pessina, Miranchuk, Pasalic.Attaccanti: Lammers, Muriel, Ilicic, Zapata. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 maggio 2021) Gian Piero Gasperini ha stilato la lista deiper la gara contro ilout, dopo la gara col Sassuolo Gian Piero Gasperini ha stilato la lista deiper la gara contro il. Il tecnico dell’deve rinunciare a Rafael, out dopo il problema muscolare col Sassuolo. Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini.Difensori: Maehle, Sutalo, Palomino, Gosens, Caldara, Romero, Djimsiti, Hateboer, Ruggeri.Centrocampisti: Freuler, De Roon, Malinovski, Kovalenko, Pessina, Miranchuk, Pasalic.Attaccanti: Lammers, Muriel, Ilicic, Zapata. L'articolo proviene da Calcio News 24.

