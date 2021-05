Contagi, tampone e rischio di ammalarsi: come comportarsi dopo aver fatto il vaccino (Di martedì 11 maggio 2021) E' possibile Contagiarsi dopo la somministrazione della prima dose? In caso di sintomi serve il tampone? Man mano che il popolo dei vaccinati aumenta crescono anche i dubbi e le domande di chi - forte ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 11 maggio 2021) E' possibilearsila somministrazione della prima dose? In caso di sintomi serve il? Man mano che il popolo dei vaccinati aumenta crescono anche i dubbi e le domande di chi - forte ...

