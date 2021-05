Consulta sull'ergastolo ostativo: no a scelta tragica tra libertà e fine pena mai (Di martedì 11 maggio 2021) La Consulta - con l’ordinanza firmata dal giudice Nicolò Zanon - formalizza la sua richiesta al Parlamento di cambiare le attuali regole nei prossimi 12 mesi sull’orgastolo ostativo. E cioè di eliminare la collaborazione quale unico strumento per i detenuti mafiosi di accedere alla liberazione condizionale e lasciare alla discrezionalità legislativa del Parlamento decidere quali ulteriori scelte possono accompagnare questa eliminazione. La collaborazione con la giustizia, si legge nel comunicato della corte, “certamente mantiene il proprio positivo valore, riconosciuto dalla legislazione premiale vigente e non è irragionevole presumere che l’ergastolano non collaborante mantenga vivi i legami con l’organizzazione criminale di appartenenza”. Tuttavia, l’incompatibilità con la Costituzione si manifesta nel carattere assoluto di questa ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 11 maggio 2021) La- con l’ordinanza firmata dal giudice Nicolò Zanon - formalizza la sua richiesta al Parlamento di cambiare le attuali regole nei prossimi 12 mesi’orgastolo. E cioè di eliminare la collaborazione quale unico strumento per i detenuti mafiosi di accedere alla liberazione condizionale e lasciare alla discrezionalità legislativa del Parlamento decidere quali ulteriori scelte possono accompagnare questa eliminazione. La collaborazione con la giustizia, si legge nel comunicato della corte, “certamente mantiene il proprio positivo valore, riconosciuto dalla legislazione premiale vigente e non è irragionevole presumere che l’ergastolano non collaborante mantenga vivi i legami con l’organizzazione criminale di appartenenza”. Tuttavia, l’incompatibilità con la Costituzione si manifesta nel carattere assoluto di questa ...

