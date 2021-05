Consigli Fantacalcio 36^ Giornata Serie A: chi schierare gara per gara (Di martedì 11 maggio 2021) Ritorna l’appuntamento con i Consigli Fantacalcio sulla 36^ Giornata di Serie A che inizierà con la gara del Maradona tra Napoli e Udinese Tra azzardi e sorprese, conferme o delusioni, ecco i nostri Consigli Fantacalcio su chi schierare, e chi magari no, nella 36^ Giornata di Serie A: Napoli-Udinese. Ultimo turno infrasettimanale del campionato che scatta con gli azzurri impegnati nella densissima corsa Champions League e forti di una condizione superlativa, a cominciare dallo straripante Osimhen in gol da quattro giornate consecutive. Insieme al nigeriano, impossibile tralasciare Insigne e Politano, Lozano e Zielinski. Bianconeri che evocano ricordi positivi anche per Fabian Ruiz, mentre nella linea ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 maggio 2021) Ritorna l’appuntamento con isulla 36^diA che inizierà con ladel Maradona tra Napoli e Udinese Tra azzardi e sorprese, conferme o delusioni, ecco i nostrisu chi, e chi magari no, nella 36^diA: Napoli-Udinese. Ultimo turno infrasettimanale del campionato che scatta con gli azzurri impegnati nella densissima corsa Champions League e forti di una condizione superlativa, a cominciare dallo straripante Osimhen in gol da quattro giornate consecutive. Insieme al nigeriano, impossibile tralasciare Insigne e Politano, Lozano e Zielinski. Bianconeri che evocano ricordi positivi anche per Fabian Ruiz, mentre nella linea ...

