Conferenza stampa Semplici: «Parole Vigorito? Andiamo avanti per la nostra strada» (Di martedì 11 maggio 2021) Conferenza stampa Semplici: le Parole del tecnico del Cagliari alla vigilia del match contro la Fiorentina. Le sue Parole Leonardo Semplici presenta in Conferenza stampa la sfida tra Cagliari e Fiorentina. Le sue Parole. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI RIPOSO GIOCATORI E INSINUAZIONI DI Vigorito – «Stiamo valutando con lo staff, stasera abbiamo la rifinitura e capiremo bene per far si che la squadra faccia una grande prestazione, valuterò i cambi. Io sono contento che i ragazzi abbiano dimostrato, al mio arrivo non avevano dimostrato le loro capacità e non mi interessano le motivazioni, il nostro percorso è evidente. Nel calcio ci sono episodi a favore e contro ma noi proseguiamo sulla nostra ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 maggio 2021): ledel tecnico del Cagliari alla vigilia del match contro la Fiorentina. Le sueLeonardopresenta inla sfida tra Cagliari e Fiorentina. Le sue. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI RIPOSO GIOCATORI E INSINUAZIONI DI– «Stiamo valutando con lo staff, stasera abbiamo la rifinitura e capiremo bene per far si che la squadra faccia una grande prestazione, valuterò i cambi. Io sono contento che i ragazzi abbiano dimostrato, al mio arrivo non avevano dimostrato le loro capacità e non mi interessano le motivazioni, il nostro percorso è evidente. Nel calcio ci sono episodi a favore e contro ma noi proseguiamo sulla...

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa Nadal: "Non so se andrò alle Olimpiadi" Lo dice il campione di tennis spagnolo, n.3 al mondo, Rafa Nadal, rispondendo in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio agli Internazionali di tennis a Roma. Prima di lui, ieri aveva espresso ...

Torino, Nicola: 'Il nostro campionato non finisce con il Milan' TORINO - Il tecnico del Torino Davide Nicola , in conferenza stampa, ha presentato la sfida al Milan di domani sera: " Come si ferma il Milan? Abbiamo affrontato tante squadre toste, loro hanno qualità e sono in forma. Per fermarli vedremo strada ...

Stasera conferenza stampa ma è incertezza sui prossimi allentamenti misure | +31mag.nl Juve, Pirlo: "Non voglio rassegnazione, Champions ancora possibile" Battere il Sassuolo per provare a cancellare la delusione per la brutta sconfitta contro il Milan che ha complicato la corsa per un posto in Champions League. Andrea Pirlo lancia ...

VIDEO, Iachini: "Con me si è avuto poca pazienza" Il tecnico viola, Beppe Iachini, ha parlato stamani in conferenza stampa della sua doppia esperienza sulla panchina della Fiorentina: "Lo scorso anno sono arrivato a novembre, quindi col tempo ...

