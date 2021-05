Conferenza stampa Pirlo: “Siamo arrabbiati. CR7 riposa? Vedremo..” (Di martedì 11 maggio 2021) Conferenza stampa Pirlo – Neanche il tempo di metabolizzare la pesante sconfitta contro il Milan, che si torna subito in campo. Domani sera, alle 20.45, la Juventus sfiderà il Sassuolo a Reggio Emilia. Gara delicata soprattutto vista la rincorsa alla Champions. I bianconeri devono assolutamente vincere. Pirlo, come ogni vigilia, ha parlato in Conferenza stampa. Ecco di seguito le sue parole. Conferenza stampa Pirlo, le parole del tecnico OBIETTIVO CHAMPIONS – “La Juve deve fare una grande partita, non voglio vedere rassegnazione, la Champions è ancora lì e mancano 9 punti. Ci deve essere grande serenità, zero rassegnazione”. Leggi anche: Mercato Juventus, dalla Spagna: ritorna Pjanic, nuovo scambio col Barça RONALDO – “Bisogno di ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 11 maggio 2021)– Neanche il tempo di metabolizzare la pesante sconfitta contro il Milan, che si torna subito in campo. Domani sera, alle 20.45, la Juventus sfiderà il Sassuolo a Reggio Emilia. Gara delicata soprattutto vista la rincorsa alla Champions. I bianconeri devono assolutamente vincere., come ogni vigilia, ha parlato in. Ecco di seguito le sue parole., le parole del tecnico OBIETTIVO CHAMPIONS – “La Juve deve fare una grande partita, non voglio vedere rassegnazione, la Champions è ancora lì e mancano 9 punti. Ci deve essere grande serenità, zero rassegnazione”. Leggi anche: Mercato Juventus, dalla Spagna: ritorna Pjanic, nuovo scambio col Barça RONALDO – “Bisogno di ...

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa Roma, Fonseca: 'I bilanci si fanno alla fine. E su Mayoral...' Commenta per primo Alla vigilia della partita tra Roma e Inter di domani sera (fischio d'inizio ore 20:45), Paulo Fonseca interviene in conferenza stampa per presentare la sfida che precede il derby di sabato prossimo. L'obiettivo è quello di blindare il settimo posto dagli attacchi del Sassuolo. I giovani, Darboe e Zalewski stanno ...

Conferenza stampa Fonseca: "El Shaarawy, Perez e Villar recuperati. Sull'Inter..." Conferenza stampa Fonseca: le parole dell'allenatore della Roma alla vigilia del match contro l'Inter. Le sue dichiarazioni Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla ...

Stasera conferenza stampa ma è incertezza sui prossimi allentamenti misure | +31mag.nl Sul portale della Regione Piemonte i tempi del vaccino non saranno più un "mistero" ALICE MARINI - La data in cui si sarà vaccinati non sarà più un "mistero" grazie alla novità introdotta in Piemonte. Dalle 14 di oggi (lunedì 10 maggio), sul portale www.ilpiemontetivaccina.it, una fu ...

Inter-Roma, la conferenza di Fonseca Paulo Fonseca vuole chiudere con orgoglio. Dopo il netto 5-0 rifilato al Crotone, il tecnico della Roma è atteso dalla trasferta in casa dell'Inter campione d'Italia, prima di proiettarsi al derby. Ec ...

