Conferenza stampa Pirlo: le parole del tecnico della Juve (Di martedì 11 maggio 2021) alla vigilia della sfida contro il Sassuolo Andrea Pirlo ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sassuolo. Di seguito le sue dichiarazioni. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 maggio 2021) alla vigiliasfida contro il Sassuolo Andreaha parlato inalla vigiliasfida contro il Sassuolo. Di seguito le sue dichiarazioni. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

capuanogio : No compatto dello spogliatoio alla richiesta di #Zhang di tagliare due mensilità, via agli incontri per rinviarli a… - acmilan : #TorinoMilan: segui la conferenza stampa del Mister in diretta sulla nostra App ?? #SempreMilan - FBiasin : '#Inter, annullata la conferenza stampa di domani di #Conte'. Sono in arrivo clamorose interpretazioni che vanno d… - BianconeriZonIt : Conferenza stampa alle 12. 12:16 ancora non si vede nessuno... @juventusfc @Pirlo_official ? - Spazio_J : LIVE | la conferenza stampa di Andrea Pirlo - -