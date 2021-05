Conferenza stampa Pioli: «Ibrahimovic salterà Torino e Cagliari» (Di martedì 11 maggio 2021) Stefano Pioli ha parlato alla vigilia di Torino-Milan Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della trasferta in casa del Torino. LEGGI LA Conferenza INTEGRALE SU MILAN NEWS 24 Ibrahimovic – «L’unica nota stonata è stato l’infortunio di Zlatan, non sarà disponibile domani e domenica. Ha subito una distorsione al ginocchio». BRAHIM DIAZ – «Ha determinate caratteristiche, la partita di domani sarà molto diversa da quella di domenica». DONNARUMMA – «Gigio è un professionista, attaccatissimo alla nostra situazione e concentrato sulle prossime partite. Il 24 maggio si tireranno le somme, fino a quel momento nessuno parlerà del suo futuro. Lui e Ibra sono importantissimi per la squadra, ma conta il collettivo non il ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 maggio 2021) Stefanoha parlato alla vigilia di-Milan Stefano, allenatore del Milan, ha parlato inalla vigilia della trasferta in casa del. LEGGI LAINTEGRALE SU MILAN NEWS 24– «L’unica nota stonata è stato l’infortunio di Zlatan, non sarà disponibile domani e domenica. Ha subito una distorsione al ginocchio». BRAHIM DIAZ – «Ha determinate caratteristiche, la partita di domani sarà molto diversa da quella di domenica». DONNARUMMA – «Gigio è un professionista, attaccatissimo alla nostra situazione e concentrato sulle prossime partite. Il 24 maggio si tireranno le somme, fino a quel momento nessuno parlerà del suo futuro. Lui e Ibra sono importantissimi per la squadra, ma conta il collettivo non il ...

Milan, Pioli: 'Ibrahimovic indisponibile con Torino e Cagliari' Lo ha dichiarato il tecnico del Milan Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia della partita con il Torino annunciando il forfait di Ibrahimovic per le sfide di campionato con i granata e con ...

