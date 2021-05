Conferenza stampa Italiano: «Salvezza vicina, continuiamo a lottare» (Di martedì 11 maggio 2021) Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, ha parlato nella Conferenza stampa alla vigilia del match contro la Sampdoria. Le sue dichiarazioni Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, ha parlato nella Conferenza stampa alla vigilia del match contro la Sampdoria. Le sue dichiarazioni. STAGIONE – «Tutta la squadra vuole concludere con una gioia la stagione, stiamo lavorando duramente da mesi per agguantare una Salvezza nella quale avrebbero creduto in pochi all’inizio del nostro cammino in Serie A, quindi dobbiamo fare gli ultimi sforzi, perché il traguardo è vicino, ma dobbiamo ancora lottare con tutte le nostre forze per raggiungerlo». SAMPDORIA – «Domani ci attenderà una vera e propria finale contro una Sampdoria che ha già ottenuto la ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 maggio 2021) Vincenzo, tecnico dello Spezia, ha parlato nellaalla vigilia del match contro la Sampdoria. Le sue dichiarazioni Vincenzo, tecnico dello Spezia, ha parlato nellaalla vigilia del match contro la Sampdoria. Le sue dichiarazioni. STAGIONE – «Tutta la squadra vuole concludere con una gioia la stagione, stiamo lavorando duramente da mesi per agguantare unanella quale avrebbero creduto in pochi all’inizio del nostro cammino in Serie A, quindi dobbiamo fare gli ultimi sforzi, perché il traguardo è vicino, ma dobbiamo ancoracon tutte le nostre forze per raggiungerlo». SAMPDORIA – «Domani ci attenderà una vera e propria finale contro una Sampdoria che ha già ottenuto la ...

