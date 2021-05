Conferenza stampa Inzaghi: «Parma? Avrebbe meritato un’altra classifica. Su Milinkovic…» (Di martedì 11 maggio 2021) Conferenza stampa Inzaghi pre Lazio Parma: il tecnico parla alla vigilia del turno infrasettimanale di Serie A. Le sue parole Alla vigilia di Lazio Parma, Simone Inzaghi presenta il match in Conferenza stampa. L’allenatore interviene ai microfoni di Lazio Style Channel e Radio il giorno prima della sfida, valida per la 36esima giornata di Serie A. GUARDA LA Conferenza stampa DI Inzaghi SUL CANALE YOUTUBE CALCIONEWS24 SULLA GARA DI DOMANI – «E’ una partita per noi importante, perché veniamo dopo la battuta di arresto di Firenze abbiamo bisogno di tornare subito alla vittoria. Incontriamo una squadra che Avrebbe meritato un’altra ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 maggio 2021)pre Lazio: il tecnico parla alla vigilia del turno infrasettimanale di Serie A. Le sue parole Alla vigilia di Lazio, Simonepresenta il match in. L’allenatore interviene ai microfoni di Lazio Style Channel e Radio il giorno prima della sfida, valida per la 36esima giornata di Serie A. GUARDA LADISUL CANALE YOUTUBE CALCIONEWS24 SULLA GARA DI DOMANI – «E’ una partita per noi importante, perché veniamo dopo la battuta di arresto di Firenze abbiamo bisogno di tornare subito alla vittoria. Incontriamo una squadra che...

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa Inzaghi: 'Quattro partite a disposizione. Vinciamo e basta' E in conferenza stampa, il tecnico biancoceleste ha commentato il momento e non solo: "Con il Parma è una partita importante, veniamo dalla battuta di arresto a Firenze. Dobbiamo vincere. La squadra ...

