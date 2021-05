Conferenza stampa Gravina: le parole del presidente FIGC (Di martedì 11 maggio 2021) a Torino dal Palazzo della Regione Piemonte. Le sue dichiarazioni Gabriele Gravina, presidente della FIGC, parla dalla “Sala Trasparenza” del Palazzo della Regione. Il numero uno della Federazione approfondisce i temi riguardanti gli interventi a sostegno del sistema calcistico dilettantistico e giovanile regionale, oltre ad alcuni aspetti inerenti le attivita? della Federazione Italiana Giuoco Calcio. «Grazie a Cristian Mossino per l’accoglienza riservatami e il grande contributo d’idee ed energia che mi hanno dato. Abbiamo continuato quello straordinario percorso di conoscenza di tutte le realtà locali. Per avvalorare i sentimenti che contraddistinguono l’attività di base e del calcio dilettantistico. Quella presenza di responsabilità che significa andare incontro a tutte le esigenze dei propri tesserati. Il mondo dilettantistico è ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 maggio 2021) a Torino dal Palazzo della Regione Piemonte. Le sue dichiarazioni Gabrieledella, parla dalla “Sala Trasparenza” del Palazzo della Regione. Il numero uno della Federazione approfondisce i temi riguardanti gli interventi a sostegno del sistema calcistico dilettantistico e giovanile regionale, oltre ad alcuni aspetti inerenti le attivita? della Federazione Italiana Giuoco Calcio. «Grazie a Cristian Mossino per l’accoglienza riservatami e il grande contributo d’idee ed energia che mi hanno dato. Abbiamo continuato quello straordinario percorso di conoscenza di tutte le realtà locali. Per avvalorare i sentimenti che contraddistinguono l’attività di base e del calcio dilettantistico. Quella presenza di responsabilità che significa andare incontro a tutte le esigenze dei propri tesserati. Il mondo dilettantistico è ...

