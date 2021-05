Conferenza stampa Gasperini: «Gran colpo del Milan. Sei punti per la Champions» (Di martedì 11 maggio 2021) Gian Piero Gasperini ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Benevento: ecco le dichiarazioni del tecnico Gian Piero Gasperini ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Benevento. VITTORIA Milan SULLA JUVE – «Così netta no, ma era tra i risultati possibili. Quando il risultato viene sbloccato le partite in questo periodo prendono delle pieghe imprevedibili, strane. In quella partita il Milan ha fatto un Grande colpo». BENEVENTO – «I risultati di domenica cominciano ad essere quasi definitivi, sia nelle zone alte della classifica che nella parte bassa. Potrebbero già esserci dei verdetti, sapevamo che poteva essere una settimana decisiva un po’ per tutti». SEI ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 maggio 2021) Gian Pieroha parlato inalla vigilia della gara contro il Benevento: ecco le dichiarazioni del tecnico Gian Pieroha parlato inalla vigilia della gara contro il Benevento. VITTORIASULLA JUVE – «Così netta no, ma era tra i risultati possibili. Quando il risultato viene sbloccato le partite in questo periodo prendono delle pieghe imprevedibili, strane. In quella partita ilha fatto unde». BENEVENTO – «I risultati di domenica cominciano ad essere quasi definitivi, sia nelle zone alte della classifica che nella parte bassa. Potrebbero già esserci dei verdetti, sapevamo che poteva essere una settimana decisiva un po’ per tutti». SEI ...

