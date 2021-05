Con Sophia Loren e Laura Pausini il film girato a Bari protagonista del David di Donatello Miglior canzone originale | premio a Luca Medici La monumentale interprete migliore attrice per La vita davanti a sé

Advertising

Angiolettolp : Dite quello che volete...ma io comunque la delusione l'ho avuta anche con Sophia che nei suoi ringraziamenti scritt… - RBcasting : David di Donatello 2021: trionfa 'Volevo Nascondermi' di Giorgio Diritti con 7 statuette. Migliori attori Sophia Lo… - Ginko_21 : @ziogregorin_ Margherita sta aspettando quel David da un anno e mezzo, alla fine buon per lei che hanno rimandato T… - mcmary9612 : RT @eleonocis: Laura, Paola e Sophia con i tavoli vicini ?? #David2021 Le nostre donne italiane. - LaPaoEmme : @FabioFor1 Io solo una vita davanti a se con Sophia Loren -

Ultime Notizie dalla rete : Con Sophia

... salita sul palcola madre Francesca: "Complimenti a mio padre che è riuscito a vincere questo premio anche se non c'è più. Bravo papà". Standing ovation anche per lei, come perLoren. ...... nel corso di una Cerimonia di premiazione trasmessa in diretta e in prima serata su Rai 1,la ... Settimo David su sette candidature aLoren. A Luca Medici, alias Checco Zalone, il premio per ...Michela GrecoLa serata del cinema italiano inizia con la musica. Quella di Laura Pausini che, con gli occhi lucidi, in un suggestivo Teatro dell'Opera, intona Io sì (dal film La vita davanti a ...LEGGI ANCHE. «La vita davanti a sé»: il film con Sophia Loren è un inno alla fratellanza e alla commozione. LEGGI ANCHE. Sophia Loren, tra cinema e amore: «Il corpo cambia, la mente no». LEGGI ANCHE.