Comunità Ebraica Roma: stop strategia terroristica palestinese (Di martedì 11 maggio 2021) Roma – “L’escalation degli ultimi giorni, con il lancio di numerosi razzi dalla Striscia di Gaza e gli attacchi diretti sul territorio israeliano fanno parte di una strategia di terrore che si differenzia molto da una lotta pacifica per la liberta’ di culto.” “Quello che sta accadendo negli ultimi giorni e’ solamente un pretesto: la questione di Sheikh Jarra – cui udienza e’ stata rinviata per decisione della Corte Suprema per calmare la situazione e prevenire tensioni – e’ stata utilizzata per deviare l’interesse dei media e della comunita’ internazionale sull’ennesimo rinvio dell’elezioni nei territori palestinesi e sull’incapacita’ di gestione dei leader palestinesi impegnati a spartirsi gli aiuti economici piuttosto che pensare alla condizione dei propri cittadini.” “Bisogna evitare di cadere in questo tranello che punta ad accusare Israele per ... Leggi su romadailynews (Di martedì 11 maggio 2021)– “L’escalation degli ultimi giorni, con il lancio di numerosi razzi dalla Striscia di Gaza e gli attacchi diretti sul territorio israeliano fanno parte di unadi terrore che si differenzia molto da una lotta pacifica per la liberta’ di culto.” “Quello che sta accadendo negli ultimi giorni e’ solamente un pretesto: la questione di Sheikh Jarra – cui udienza e’ stata rinviata per decisione della Corte Suprema per calmare la situazione e prevenire tensioni – e’ stata utilizzata per deviare l’interesse dei media e della comunita’ internazionale sull’ennesimo rinvio dell’elezioni nei territori palestinesi e sull’incapacita’ di gestione dei leader palestinesi impegnati a spartirsi gli aiuti economici piuttosto che pensare alla condizione dei propri cittadini.” “Bisogna evitare di cadere in questo tranello che punta ad accusare Israele per ...

