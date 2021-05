Comunali Torino, Giuseppe Conte a Il Forum de Il Fatto Quotidiano: “C’è candidato della società civile che può mettere d’accordo Pd e M5S” (Di martedì 11 maggio 2021) “C’è un candidato della società civile che può mettere d’accordo tutti e può essere fortemente competitivo”. Ospite del Forum del Fatto Quotidiano, con il fondatore Antonio Padellaro, l’editorialista Gad Lerner e la giornalista Paola Zanca per una lunga intervista che sarà pubblicata integralmente domani sul giornale cartaceo, Giuseppe Conte lancia la candidatura di una personalità che possa piacere sia al Movimento 5 stelle che al Pd per le prossime amministrative di Torino. “Il rettore del Politecnico (Guido Saracco, ndr)”, suggerisce Gad Lerner. “Il nome non lo dico, ma il Pd lo conosce”, risponde l’ex presidente del Consiglio. “Noi col Pd vogliamo dialogare sempre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) “C’è unche puòtutti e può essere fortemente competitivo”. Ospite deldel, con il fondatore Antonio Paro, l’editorialista Gad Lerner e la giornalista Paola Zanca per una lunga intervista che sarà pubblicata integralmente domani sul giornale cartaceo,lancia la candidatura di una personalità che possa piacere sia al Movimento 5 stelle che al Pd per le prossime amministrative di. “Il rettore del Politecnico (Guido Saracco, ndr)”, suggerisce Gad Lerner. “Il nome non lo dico, ma il Pd lo conosce”, risponde l’ex presidente del Consiglio. “Noi col Pd vogliamo dialogare sempre ...

