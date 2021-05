"Come lo abbiamo visto uscire dall'auto". Cav ricoverato ancora, la testimonianza: ore di angoscia (Di martedì 11 maggio 2021) Un calvario, per Silvio Berlusconi. Nelle ultime ore infatti si è appreso che nella notte è stato nuovamente ricoverato al San Raffaele di Milano, dopo un lungo ricovero durato oltre venti giorni che era terminato appena il primo maggio. Il leader di Forza Italia, 84 anni, è infatti costretto a proseguire le terapie per superare gli strascichi del coronavirus che lo aveva colpito, in modo molto duro, lo scorso autunno. Fonti di Forza Italia confermano che il Cavaliere deve sottoporsi a nuove visite e proseguire con le cure già ricevuta nelle settimane precedenti. E ancora, riferisce la AdnKronos, l'ex premier sarebbe arrivato presto nella mattinata di oggi, martedì 11 maggio, all'ospedale del suo medico durante, Alberto Zangrillo, e ora si troverebbe nella suite che occupa al sesto piano del reparto Diamante, la stanza che gli viene riservata ad ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) Un calvario, per Silvio Berlusconi. Nelle ultime ore infatti si è appreso che nella notte è stato nuovamenteal San Raffaele di Milano, dopo un lungo ricovero durato oltre venti giorni che era terminato appena il primo maggio. Il leader di Forza Italia, 84 anni, è infatti costretto a proseguire le terapie per superare gli strascichi del coronavirus che lo aveva colpito, in modo molto duro, lo scorso autunno. Fonti di Forza Italia confermano che il Cavaliere deve sottoporsi a nuove visite e proseguire con le cure già ricevuta nelle settimane precedenti. E, riferisce la AdnKronos, l'ex premier sarebbe arrivato presto nella mattinata di oggi, martedì 11 maggio, all'ospedale del suo medico durante, Alberto Zangrillo, e ora si troverebbe nella suite che occupa al sesto piano del reparto Diamante, la stanza che gli viene riservata ad ...

