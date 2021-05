Colore capelli estate 2021: le sfumature naturali del castano alla francese (Di martedì 11 maggio 2021) Basta davvero solo una parola per descrivere il castano alla francese. Un Colore di capelli perfetto per l’estate 2021 grazie alla sua innata semplicità. A cui si unisce la raffinatezza tipica di ogni French Girl. Un castano brillante e davvero particolare, che punta tutto su naturalezza e luminosità. Alternativa perfetta al French Balayage, il castano alla francese è la nuance ideale per tutte le brunette che non vogliono rinunciare alla profondità dei capelli castani. La chiave per trasformare il French Girl Brown nel perfetto Colore di capelli per la primavera estate 2021 è ... Leggi su amica (Di martedì 11 maggio 2021) Basta davvero solo una parola per descrivere il. Undiperfetto per l’graziesua innata semplicità. A cui si unisce la raffinatezza tipica di ogni French Girl. Unbrillante e davvero particolare, che punta tutto su naturalezza e luminosità. Alternativa perfetta al French Balayage, ilè la nuance ideale per tutte le brunette che non vogliono rinunciareprofondità deicastani. La chiave per trasformare il French Girl Brown nel perfettodiper la primaveraè ...

