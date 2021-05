Cittadella-Brescia: primo turno playoff Serie B (Di martedì 11 maggio 2021) Tutto pronto per il match tra Cittadella-Brescia, in campo per il primo turno dei playoff di Serie B 2020/2021 in programma giovedì 13 maggio alle 18:00. Le due squadre sono pronte a contendersi il pass per il turno successivo: sesta contro settima classificata in novanta minuti da non perdere per definire la qualificata che potrà continuare a coltivare il sogno promozione Come si presentano le due squadre? Il Cittadella è habituè dei playoff, ma non è ancora riuscito ad accedere alla Serie A. Il Brescia invece è un periodo di sali e scendi tra le due Serie, e proverà a tornare nella massima Serie dopo la retrocessione dell’estate 2020. A neanche un anno di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 11 maggio 2021) Tutto pronto per il match tra, in campo per ildeidiB 2020/2021 in programma giovedì 13 maggio alle 18:00. Le due squadre sono pronte a contendersi il pass per ilsuccessivo: sesta contro settima classificata in novanta minuti da non perdere per definire la qualificata che potrà continuare a coltivare il sogno promozione Come si presentano le due squadre? Ilè habituè dei, ma non è ancora riuscito ad accedere allaA. Ilinvece è un periodo di sali e scendi tra le due, e proverà a tornare nella massimadopo la retrocessione dell’estate 2020. A neanche un anno di ...

