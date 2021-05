Citroen, arriva la My Ami Cargo, il commerciale che non c’era (Di martedì 11 maggio 2021) A giugno al via le ordinazioni della nuova versione che offre una soluzione economica innovativa sul mercato, elettrica, ultracompatta e pensata per soddisfare le nuove esigenze di mobilità dei professionisti. Appena sbarcata sul mercato italiano Citroën Ami conferma la sua anima ‘versatile’ con la versione My Ami Cargo, una proposta di veicolo commerciale che finora non c’era, pensata per andare incontro alle esigenze di mobilità – ovviamente sostenibile – dei professionisti, dalle società di servizi locali agli addetti alle consegne, ma anche di commercianti, artigiani, lavoratori autonomi, enti e aziende. All’interno di My Ami Cargo, accanto al conducente, sostituendo il sedile del passeggero con un contenitore modulare e protetto composto da 7 divisori in polipropilene è stato creato uno spazio di carico ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 11 maggio 2021) A giugno al via le ordinazioni della nuova versione che offre una soluzione economica innovativa sul mercato, elettrica, ultracompatta e pensata per soddisfare le nuove esigenze di mobilità dei professionisti. Appena sbarcata sul mercato italiano Citroën Ami conferma la sua anima ‘versatile’ con la versione My Ami, una proposta di veicoloche finora non, pensata per andare incontro alle esigenze di mobilità – ovviamente sostenibile – dei professionisti, dalle società di servizi locali agli addetti alle consegne, ma anche di commercianti, artigiani, lavoratori autonomi, enti e aziende. All’interno di My Ami, accanto al conducente, sostituendo il sedile del passeggero con un contenitore modulare e protetto composto da 7 divisori in polipropilene è stato creato uno spazio di carico ...

