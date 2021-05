Cir lancia OPA volontaria parziale su 12% capitale

(Di martedì 11 maggio 2021) (Teleborsa) – Il CdA di Cir ha deliberato all’unanimità di promuovere un’offerta pubblica di acquisto (OPA)su massime n. 156.862.745 sue azioni, pari al 12,282% del, a un prezzo unitario di 0,51 euro. L’Offerta – spiega Cir in una nota – è rivolta indistintamente a tutti i portatori di azioni Cir e non ha ad oggetto le n. 26.708.861 azioni proprie attualmente detenute dalla società, pari al 2,091% del, che sono pertanto escluse dall’Offerta. Le azioni acquistate da Cir nell’ambito dell’Offerta non saranno oggetto di annullamento. Il corrispettivo offerto incorpora un premio del 2,78% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni ordinarie Cir registrato in data 7 maggio 2021, nonché un premio del 7,10%, 5,76%, 9,49%, 17,68% rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali delle ...

Il Sole 24 ORE

Il corrispettivo offerto incorpora un premio del 2,78% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni ordinarieregistrato in data 7 maggio 2021, nonché un premio del 7,10%, 5,76%, 9,49%, 17,68% ...L'operazione non ha come obiettivo il delisting di, ma è stata approvata dal consiglio ...Il CdA di Cir ha deliberato all'unanimità di promuovere un’offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria parziale su massime n.L'operazione non ha come obiettivo il delisting di Cir, ma è stata approvata dal consiglio perché la società «dispone da anni di una consistente posizione di liquidità ...