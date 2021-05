Cipro | peschereccio italiano preso a sassate e speronato da barche turche L’armatore | “Il governo ci dica dove possiamo lavorare”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 11 maggio 2021) Prima le pietre contro il, poi lo speronamento da parte delle, infine il tentativo di salire a bordo. Secondo la ricostruzione delLuciano Giacalone è questa la dinamica di quanto avvenuto in acque internazionali, tra la Siria e la Turchia, a 27 miglia dalle coste, a nord est di. Qui un’imbarcazione della flotta di Mazara del vallo, il “Michele Giacalone”, è stata assaltata da una decina di motopescasi è recato in Capitaneria di Porto per denunciare il fatto. “Il mioè stato primada diversi pescherecci turchi, che lo hannoe poi hanno tentato di salire ...