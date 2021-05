Cinque ragazzi per me: le anticipazioni della puntata dell’11 maggio su Sky Uno (Di martedì 11 maggio 2021) Cinque ragazzi per me, anticipazioni puntata 11 maggio 2021 su Sky Uno: cast e protagonisti Cinque ragazzi per me è il nuovo dating show in onda su Sky Uno a partire da giovedì 22 aprile 2021 in prima serata dalle 21.15 e in streaming su NOW. Adattamento del format inglese di successo Five Guys a Week, è un docu-dating originale, che ribalta i classici step delle relazioni sentimentali: prima si convive e poi (eventualmente) ci si innamora. Ma quali sono le anticipazioni, il cast e i protagonisti della puntata di Cinque ragazzi per me del 11 maggio 2021 e dove vederla in streaming? Ecco tutto quello che c’è da sapere. Come funziona Il programma – prodotto da Fremantle ... Leggi su tpi (Di martedì 11 maggio 2021)per me,112021 su Sky Uno: cast e protagonistiper me è il nuovo dating show in onda su Sky Uno a partire da giovedì 22 aprile 2021 in prima serata dalle 21.15 e in streaming su NOW. Adattamento del format inglese di successo Five Guys a Week, è un docu-dating originale, che ribalta i classici step delle relazioni sentimentali: prima si convive e poi (eventualmente) ci si innamora. Ma quali sono le, il cast e i protagonistidiper me del 112021 e dove vederla in streaming? Ecco tutto quello che c’è da sapere. Come funziona Il programma – prodotto da Fremantle ...

