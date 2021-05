Cinema: Mattarella, 'nel dopoguerra si aprì capitolo nuovo cultura italiana' (2) (Di martedì 11 maggio 2021) (Adnkronos) - "Le eccellenze del Cinema hanno contribuito a far conoscere e apprezzare l'Italia nel mondo e hanno accresciuto il valore del talento italiano. Talenti, sensibilità molteplici che ancora ispirano filoni e generi diversi. Ma in questa eredità c'è anche un patrimonio che appartiene a tutti, come un bene indivisibile. Appartiene a voi che date sempre vita nuova al Cinema italiano. Appartiene a tutti gli italiani -ha concluso Mattarella- che continuano ad attingere a questa fonte così ricca di cultura, di emozioni, di divertimento". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) (Adnkronos) - "Le eccellenze delhanno contribuito a far conoscere e apprezzare l'Italia nel mondo e hanno accresciuto il valore del talento italiano. Talenti, sensibilità molteplici che ancora ispirano filoni e generi diversi. Ma in questa eredità c'è anche un patrimonio che appartiene a tutti, come un bene indivisibile. Appartiene a voi che date sempre vita nuova alitaliano. Appartiene a tutti gli italiani -ha concluso- che continuano ad attingere a questa fonte così ricca di, di emozioni, di divertimento".

Advertising

Toscanaoggi : Cultura: #Mattarella, “spettacolo settore tra i più colpiti dalla pandemia. Cinema, teatro, musica e danza parti ir… - AgostinoRiitano : RT @AgCultNews: Cinema, Mattarella: l'arte è un elemento irrinunciabile, e non aggiuntivo, della vita sociale @MiC_Italia @LuceCinecitta @f… - TV7Benevento : Cinema: Mattarella, 'nel dopoguerra si aprì capitolo nuovo cultura italiana' (2)... - interrisnews : Il #cinema: #volano per far ripartire l'Italia del post #pandemia ?? - AgCultNews : Cinema, Mattarella: l'arte è un elemento irrinunciabile, e non aggiuntivo, della vita sociale @MiC_Italia… -