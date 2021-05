Cina, il piano dei generali: usare il coronavirus come arma per far collassare i paesi nemici (Di martedì 11 maggio 2021) Cina, tornano prepotenti i sospetti che il virus Sars-Cov-20 sia stato creato in laboratorio. Il quotidiano The Australian di Sidney rivela che già nel 2015 gli scienziati militari cinesi pensavano di sviluppare uno studio sui coronavirus. Allo scopo di trasformare quei pericolosi virus in uno strumento micidiale di una futura guerra biologica. Cina, cinque anni fa un’equipe di generali lavorava alla guerra biologica Ne dà conto La Verità, sottolineando che “cinque anni fa un’equipe di ufficiali dell’esercito popolare di liberazione cinese avrebbe descritto i coronavirus della Sars come «base» da ingegnerizzare in laboratorio «per una nuova era di armi genetiche» e ne avrebbero magnificato le caratteristiche di contagiosità e rapidità di diffusione, utili a causare «il ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 11 maggio 2021), tornano prepotenti i sospetti che il virus Sars-Cov-20 sia stato creato in laboratorio. Il quotidiano The Australian di Sidney rivela che già nel 2015 gli scienziati militari cinesi pensavano di sviluppare uno studio sui. Allo scopo di trasformare quei pericolosi virus in uno strumento micidiale di una futura guerra biologica., cinque anni fa un’equipe dilavorava alla guerra biologica Ne dà conto La Verità, sottolineando che “cinque anni fa un’equipe di ufficiali dell’esercito popolare di liberazione cinese avrebbe descritto idella Sars«base» da ingegnerizzare in laboratorio «per una nuova era di armi genetiche» e ne avrebbero magnificato le caratteristiche di contagiosità e rapidità di diffusione, utili a ca«il ...

Advertising

JohSogos : RT @FcInterNewsit: Ordine di Zhang: nessun saluto tra Suning e i nuovi proprietari del Milan. Pesa la fama in Cina di Yonghong Li https://t… - scar15385 : RT @FcInterNewsit: Ordine di Zhang: nessun saluto tra Suning e i nuovi proprietari del Milan. Pesa la fama in Cina di Yonghong Li https://t… - vanandrix79 : RT @FcInterNewsit: Ordine di Zhang: nessun saluto tra Suning e i nuovi proprietari del Milan. Pesa la fama in Cina di Yonghong Li https://t… - lisnico6 : RT @FcInterNewsit: Ordine di Zhang: nessun saluto tra Suning e i nuovi proprietari del Milan. Pesa la fama in Cina di Yonghong Li https://t… - ale_taia : RT @FcInterNewsit: Ordine di Zhang: nessun saluto tra Suning e i nuovi proprietari del Milan. Pesa la fama in Cina di Yonghong Li https://t… -