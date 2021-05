Cimiteri, Ama: impegno azienda per garantire decoro, sicurezza e pulizia (Di martedì 11 maggio 2021) Roma – “Ama e’ costantemente impegnata in interventi volti ad assicurare fruibilita’ e decoro ai visitatori del Cimitero Prima Porta-Flaminio, cosi’ come anche degli altri 10 Cimiteri della Capitale che si estendono complessivamente su una superficie di circa 300 ettari. In tutte le strutture, le attivita’ di sfalcio e cura del verde seguono programmazioni periodiche.” “Come da prassi, da gia’ dall’inizio di questo mese, tali interventi sono stati intensificati e andranno avanti per tutto il mese di giugno. La sicurezza delle aree Cimiteriali e’ garantita da un sistema di 146 telecamere.” “La costante opera di vigilanza effettuata anche attraverso guardie giurate e la collaborazione continua con le Forze dell’Ordine ha consentito di condurre un’efficace opera di contrasto ai fenomeni di microcriminalita’, che nel 2021 ... Leggi su romadailynews (Di martedì 11 maggio 2021) Roma – “Ama e’ costantemente impegnata in interventi volti ad assicurare fruibilita’ eai visitatori del Cimitero Prima Porta-Flaminio, cosi’ come anche degli altri 10della Capitale che si estendono complessivamente su una superficie di circa 300 ettari. In tutte le strutture, le attivita’ di sfalcio e cura del verde seguono programmazioni periodiche.” “Come da prassi, da gia’ dall’inizio di questo mese, tali interventi sono stati intensificati e andranno avanti per tutto il mese di giugno. Ladelle areeali e’ garantita da un sistema di 146 telecamere.” “La costante opera di vigilanza effettuata anche attraverso guardie giurate e la collaborazione continua con le Forze dell’Ordine ha consentito di condurre un’efficace opera di contrasto ai fenomeni di microcriminalita’, che nel 2021 ...

MAKEFREEUS : @UKITAEU @LorenaLVilla @lorepregliasco Errata corrige: non è 'un' altro Mondo, è 'L' ' altro Mondo: - MIBrutus : Cimiteri, le scuse di Ama non bastano. Pronta la class action: “Il decoro dei defunti è stato offeso” - Leo_Apostel : @MauroScacco @pestapere Beh diciamo che l'a.d. di Ama ( sei vertici cambiati in 4 anni e tre diversi assessori all'… - stormi1904 : RT @romatoday: Cimiteri, le scuse di Ama non bastano. Pronta la class action: “Il decoro dei defunti è stato offeso” - battaglia_persa : RT @romatoday: Cimiteri, le scuse di Ama non bastano. Pronta la class action: “Il decoro dei defunti è stato offeso” -