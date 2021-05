Ciampino | brutto incidente in viale di Marino | ferita gravemente 17enne

(Di martedì 11 maggio 2021)ieri sera intorno alle ore 23:00 a, dove una Minicar con a bordo una coppia di 17enni e una Lancia Y guidata da una ragazza si sono scontrate indi, all’altezza dell’incrocio con via Col di Lana. Nello scontro è rimastain maniera seria lache si trovava a bordo della Minicar: la giovane è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in codice arancione all’ospedale San Camillo, scortata dai medici a bordo dell’automedica.anche la ragazza a bordo della Lancia Y. Sul posto sono intervenuti i vigli del fuoco, con la squadra 15A, i carabinieri e 3 ambulanze del 118. La 3ª ambulanza è servita per la mamma di uno dei ragazzi che, vedendo l’, si è sentita male e ha ...

