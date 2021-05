Chiamami Ancora Amore | anticipazioni ultima puntata di lunedì 17 maggio 2021

(Di martedì 11 maggio 2021)- Greta Scarano, Simone Liberati e Federico Ielapi Le tre puntate disono dirette da Gianluca Maria Tavarelli, che aveva già lavorato con la protagonista Greta Scarano in Non Mentire e firmato alcuni importanti titoli Rai quali Il Giovane Montalbano, Maltese – Il Romanzo del Commissario e Io ti Cercherò. Questo nuovo progetto, che racconta la fine di une di una famiglia, vuole coinvolgere lo spettatore, immergerlo in una storia nei cui nodi ciascuno può trovare qualcosa della propria: per raggiungere l’obiettivo nelle riprese è stata quasi sempre usata la macchina a mano, che seguiva i personaggi nelle loro azioni, con una luce quanto più naturale possibile, così da ridurre al minimo la sensazione di finzione. A ...

Advertising

Commu_Guru : La fiction Chiamami ancora amore, regia di Tavarelli è un bel dramma familiare. Bravissima Greta Scarano e molto br… - LorenzoMainieri : Chiamami Ancora Amore: alle 21:25 su @RaiUno - soweirdrew : Chiamami ancora amore chiamami sempre amore - najwareign : Lunedì ultima puntata di chiamami ancora amore e ancora devo riprendermi dalla prima cavolo datemi il tempo di metabolizzare - xnmrpm : @sono_stressata CHIAMAMI ANCORA AMORE -

Ultime Notizie dalla rete : Chiamami Ancora

Si attendono nuovi colpi di scena per la terza puntata diamore , la serie tv con protagonista Greta Scarano nei panni di una madre in crisi e in procinto di separarsi. La vicenda, a dir poco drammatica, è destinata a complicarsi nell'ultima ...Seconda puntata fictionamore , serie tv: il commento live Nella seconda puntata della serie tvamore , Pietro ha una crisi e strappa quasi tutte le foto di famiglia. Una famiglia che ormai è ...Anticipazioni Chiamami ancora amore, ultima puntata 17 maggio: l’assistente sociale Rosa Puglisi dà in affidamento Pietro a una nuova famiglia.Chiamami ancora amore anticipazioni terza puntata: come finisce la fiction con Greta Scarano Si conclude la prossima settimana la fiction Chiamami ancora ...