Chi sono “ni vax”, il vero nemico del piano vaccinale (Di martedì 11 maggio 2021) Un milione di vaccini somministrati ogni giorno a giugno, seconde dosi anche fuori regione nei luoghi di villeggiatura per non arrestare il turismo estivo, immunità di gregge entro fine settembre. sono questi i nuovi ambiziosi obiettivi per la lotta al virus snocciolati dal commissario all’emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo, che sta lavorando per renderli effettivamente raggiungibili con una road map che si basi in modo deciso sulla medicina territoriale. Perché tutto funzioni, però, c’è un altro elemento da non trascurare: quello dei no vax, una categoria comunque minoritaria, e quello dei cosiddetti “ni vax”, coloro cioè che in principio non sono ostili ai vaccini ma che oggi vivono le scorie del disastro comunicativo Astrazeneca e dunque non hanno più fiducia nelle somministrazioni. Per far uscire l’Italia dalla pandemia ... Leggi su wired (Di martedì 11 maggio 2021) Un milione di vaccini somministrati ogni giorno a giugno, seconde dosi anche fuori regione nei luoghi di villeggiatura per non arrestare il turismo estivo, immunità di gregge entro fine settembre.questi i nuovi ambiziosi obiettivi per la lotta al virus snocciolati dal commissario all’emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo, che sta lavorando per renderli effettivamente raggiungibili con una road map che si basi in modo deciso sulla medicina territoriale. Perché tutto funzioni, però, c’è un altro elemento da non trascurare: quello dei no vax, una categoria comunque minoritaria, e quello dei cosiddetti “ni vax”, coloro cioè che in principio nonostili ai vaccini ma che oggi vivono le scorie del disastro comunicativo Astrazeneca e dunque non hanno più fiducia nelle somministrazioni. Per far uscire l’Italia dalla pandemia ...

