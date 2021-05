Chi candiderà il centrodestra a Roma? Tutti i nomi tirati in ballo Calenda incluso

Leggi su formiche

(Di martedì 11 maggio 2021) Se il centrosinistra piange, ilcerto non ride. Ovvero, detta in termini politici: se adalle parti del Partito democratico regna ancora sovrana la confusione dopo le ultime 48 ore di fuoco, nei dintorni dell’unico motivo di soddisfazione è rappresentato dalle condizioni, appunto di evidente difficoltà, in cui versa lo schieramento opposto. Per il resto, invece, nessuna fumata bianca. Calma piatta. Piattissima. Solo l’ennesima, a questo punto forse definitiva, smentita da parte di Guido Bertolaso, l’uomo che Forza Italia e Lega avrebbero voluto candidato sindaco delper il Campidoglio. La sua ritrosia e i dubbi esternati a più riprese da Fratelli d’Italia – in ultimo anche questa mattina da Fabio Rampelli sul Corriere della Sera – sembra abbiano però fatto tramontare ...