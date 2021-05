"Che ideona fantastica, chissà cosa scopriremo". Fiorella Mannoia torna su Rai 1? Morgan la massacra: volano parole grosse (Di martedì 11 maggio 2021) Fiorella Mannoia torna su Rai 1 con il suo woman show per la seconda volta. Lo spettacolo, Un, due, tre… Fiorella!, era già andato in onda nel 2017 con due puntate, ottenendo una media del 21,1% di share. Adesso il grande ritorno. La notizia, però, non è stata gradita da Morgan, che su Instagram ha scritto: "Wow! torna Fiorella Mannoia con il suo programma musicale su Rai 1”. Una dichiarazione con cui l'artista ha ironizzato e sminuito la professionalità della cantante. “Ma che bello, che ideona fantastica, chissà quante cose scopriremo e poi chissà che ironia ci riserverà questa nuova edizione. Che bello il paese in cui vivo, meritocratico e che ha a cuore ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021)su Rai 1 con il suo woman show per la seconda volta. Lo spettacolo, Un, due, tre…!, era già andato in onda nel 2017 con due puntate, ottenendo una media del 21,1% di share. Adesso il grande ritorno. La notizia, però, non è stata gradita da, che su Instagram ha scritto: "Wow!con il suo programma musicale su Rai 1”. Una dichiarazione con cui l'artista ha ironizzato e sminuito la professionalità della cantante. “Ma che bello, chequante cosee poiche ironia ci riserverà questa nuova edizione. Che bello il paese in cui vivo, meritocratico e che ha a cuore ...

Advertising

OptiMagazine : #Morgan tuona su #FiorellaMannoia e il ritorno su #Rai1: 'Che bello il paese in cui vivo, meritocratico e che ha a… - notonlythemoon : Che voglia di spegnere per sempre sto cellulare mamma mia che ideona vado a vivere in mezzo alla campagna e chi si è visto si è visto - GFT78 : Hey @Lakers ho un'ideona fresca fresca: perché non iniziare a lavorarsi con diplomazia e tatto Luka Doncic e Jason… - TucciTuccio : Ideona ! Dare ai ricchi quello che è dei ricchi(TUTTO) Ai poveri quello che è dei poveri(NIENTE) - KTonkova : Che ideona cominciare un sudoku killer alle 10 di sera ?????. -