Che fine ha fatto Trump?

Una sbandata temporanea dell'elettorato americano o un fenomeno politico con cui il mondo tornerà presto a misurarsi? Donald Trump può essere uno e l'altro. In realtà, come succede sempre con i fatti della politica, presentare previsioni dal tenore ineluttabile o distribuire sentenze certe è abbastanza insensato. La volatilità dell'elettorato, caratteristica tipica dell'era del nowism, che InsideOver.

