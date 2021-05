Che cosa si dice dell’Italia all’estero. Ristretto Italiano di Po (Di martedì 11 maggio 2021) In novanta secondi ciò che i media internazionali scrivono dell’Italia. Ristretto Italiano a cura di Ruggero Po (da www.ruggeropo.it) +++ Po, dunque da lunedì 15 febbraio scodelli un Ristretto Italiano ogni mattina. Che cos’è? Ristretto Italiano esce ogni mattina alle dieci sulle diverse piattaforme di podcast, sul mio sito ruggeropo.it e sui siti che vorranno rilanciarlo. Dura 90 secondi, il classico minuto e mezzo dei servizi radiotelevisivi. So che rispetto alla durata ideale di un podcast potrei essere anche più lungo, ma il mio fiuto radiofonico mi dice che, per delle news, questo è il minutaggio migliore. Nel caso allungherò. Conto parecchio sul feedback. Com’è nata l’idea? L’idea mi è venuta pensando agli anni di Zapping, l’unico periodo ... Leggi su cityroma (Di martedì 11 maggio 2021) In novanta secondi ciò che i media internazionali scrivonoa cura di Ruggero Po (da www.ruggeropo.it) +++ Po, dunque da lunedì 15 febbraio scodelli unogni mattina. Che cos’è?esce ogni mattina alle dieci sulle diverse piattaforme di podcast, sul mio sito ruggeropo.it e sui siti che vorranno rilanciarlo. Dura 90 secondi, il classico minuto e mezzo dei servizi radiotelevisivi. So che rispetto alla durata ideale di un podcast potrei essere anche più lungo, ma il mio fiuto radiofonico miche, per delle news, questo è il minutaggio migliore. Nel caso allungherò. Conto parecchio sul feedback. Com’è nata l’idea? L’idea mi è venuta pensando agli anni di Zapping, l’unico periodo ...

Advertising

ale_dibattista : Salvini e Letta elogiano Condorelli, titolare dell’azienda di torroncini siciliana, che si è ribellato alla mafia e… - teatrolafenice : ?? «Una volta che sei diventato maestro in una cosa, diventa subito allievo in un’altra» (Gerhart Hauptmann). Buong… - matteorenzi : E dopo @reportrai3 sono pronto ad andare al Copasir e in Vigilanza: su questa cosa si va fino in fondo. Non per me,… - pioggiaverde1 : RT @terzocassetto: Ci sono giorni in cui l'unica cosa che mi sembra di sentire è il tuo silenzio. - sofmichieletto : RT @LTobsessed28_: Vorrei poter fare di più per lui, oltre che supportarlo in qualsiasi cosa lui voglia fare non credo di poter fare altro.… -