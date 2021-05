Champions League | Sky Sport | la finale non si disputerà ad Istanbul | Porto prima alternativa

(Di martedì 11 maggio 2021) Ladista per cambiare sede e, come lo scorso anno, non verrà disputata a. Stando a quanto riportato da Sky, infatti, viste le restrizioni dovute alla pandemia di Covid-19, la Uefa avrebbe già individuato la nuova località ospitante e si tratterebbe di. La decisioni della nuova sede sarà comunicata nelle prossime ore.Face.

Advertising

AAlciato : +++La finale di Champions League verso Porto. Annuncio nelle prossime 24 ore @SkySport @SkyFootball @SkyTG24 - AAlciato : Cambia la sede della finale di Champions League. Per il secondo anno consecutivo viene spostata da Istanbul (si att… - juventusfc : ?? @Pirlo_Official: «Non voglio vedere rassegnazione domani; abbiamo un punto di distacco dalla zona Champions Leagu… - Claudio69_ : RT @la_rossonera: ????? Fascia da capitano, Champions League e rinnovo: Gigio Donnarumma vuole il Milan. #calciomercato #ACMilan #SempreMil… - FilippoTalarico : @Biagio7Ferrara Almeno ripartendo dall'Europa League (io purtroppo non ci credo alla Champions viste le ultime pres… -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League

Calcio News 24

... si tratterebbe di Alfonso Pedraza, esterno sinistro che a luglio potrebbe lasciare il Villarreal se gli spagnoli fallissero la finale di Europae quindi la qualificazione in. VICE ...Gli azzurri, reduci dal netto 4 - 1 in casa dello Spezia, sono in piena lotta per lae vincendo le ultime tre gare di campionato rimaste sarebbero aritmeticamente qualificati. ...A nove giornate dalla fine della Serie A il campionato sembra fortemente nelle mani dell’Inter. Bagarre per la Champions..Probabili formazioni Sassuolo Juventus, Serie A: diretta tv e notizie alla vigilia su moduli e titolari per la partita della 36^ giornata al Mapei Stadium.