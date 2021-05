Centri commerciali | saracinesche abbassate per protesta anche in Puglia stamattina Dalle 11 per pochi minuti contro il prolungamento delle

Advertising

petergomezblog : Sileri: “Entro fine giugno, con 30 milioni di vaccinati, via mascherina all’aperto. Centri commerciali? Devono riap… - LaStampa : Ore 11, giù le serrande dei centri commerciali: “Siamo al collasso, fateci aprire nei weekend” - Carlino_Rovigo : Il Porto abbassa le serrande, Fattoria a Roma Centri commerciali contro le chiusure - Fuzzyfuzzme : @stopconinomi Si stile pensionata americana nei centri commerciali - Profilo3Marco : RT @Corriere: Addio all’Rt: nuovi parametri per i colori delle Regioni. Il coprifuoco slitta alle 23 -

Ultime Notizie dalla rete : Centri commerciali

Matrimoni eUn settore delicato è quello del wedding , oggetto di particolare attenzione da parte della ministra Gelmini. Una data sembra esserci, il 15 giugno. Infine i...La capogruppo del Pd Debora Serracchiani , sulla base dei 500 mila vaccini al giorno , chiede " la revisione dello stop deinel fine settimana " per dare un " robusto colpo di ..."Chiudiamo perché vogliamo aprire": così recita lo slogan delle associazioni di categoria in relazione alla protesta per riaprire i negozi e le attività dei centri commerciali nei festivi e prefestivi ...Saracinesche abbassate oggi alle 11 al Rho Center di via Capuana. Un gesto simbolico di pochi minuti per protestare contro le chiusure dei centri commerciali nei fine settimana. L’iniziativa è stata p ...