Centri commerciali, saracinesche abbassate per protesta anche in Puglia stamattina Dalle 11 per pochi minuti "contro il prolungamento delle chiusure nei festivi e prefestivi" (Di martedì 11 maggio 2021) Le comunicazioni di seguito riguardano due Centri commerciali pugliesi. Due fra i tanti in cui oggi si svolge la protesta nell’ambito di quella nazionale. Di seguito un comunicato diffuso da Gran Shopping di Molfetta: Martedì 11 maggio gli operatori della galleria del centro commerciale Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta abbasseranno le saracinesche dei propri esercizi in segno di protesta a partire Dalle ore 11, per pochi minuti, come in tutta Italia, per protestare contro il prolungamento delle chiusure nei festivi e prefestivi, ossia i giorni di maggior incasso e fatturato, provocando grosse perdite. “Sono oltre sei mesi che ... Leggi su noinotizie (Di martedì 11 maggio 2021) Le comunicazioni di seguito riguardano duepugliesi. Due fra i tanti in cui oggi si svolge lanell’ambito di quella nazionale. Di seguito un comunicato diffuso da Gran Shopping di Molfetta: Martedì 11 maggio gli operatori della galleria del centro commerciale Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta abbasseranno ledei propri esercizi in segno dia partireore 11, per, come in tutta Italia, perreilneie pre, ossia i giorni di maggior incasso e fatturato, provocando grosse perdite. “Sono oltre sei mesi che ...

Advertising

petergomezblog : Sileri: “Entro fine giugno, con 30 milioni di vaccinati, via mascherina all’aperto. Centri commerciali? Devono riap… - infoitinterno : Centri commerciali chiusi il weekend: martedì 11 maggio la protesta per le chiusure anti-Covid - infoitinterno : “Chiudiamo perché vogliamo aprire”: saracinesche abbassate nei centri commerciali - infoitinterno : “Chiudiamo perché vogliamo aprire”, domani la protesta dei centri commerciali - infoitinterno : Nei negozi dei centri commerciali saracinesche abbassate per chiedere di riaprire -