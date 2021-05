Centri commerciali chiusi nel weekend: cosa ne pensano i giuglianesi? (Di martedì 11 maggio 2021) Se da un lato ci sono i negozianti delle gallerie che protestano per avere le proprie attività aperte anche durante il weekend, dall’altro i clienti che si dividono tra voglia di normalità e paura del contagio più probabile al chiuso e in situazioni di assembramento. Abbiamo chiesto ai giuglianesi se sono a favore delle aperture L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 11 maggio 2021) Se da un lato ci sono i negozianti delle gallerie che protestano per avere le proprie attività aperte anche durante il, dall’altro i clienti che si dividono tra voglia di normalità e paura del contagio più probabile al chiuso e in situazioni di assembramento. Abbiamo chiesto aise sono a favore delle aperture L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

matteosalvinimi : Con le associazioni (Ancd, Confcommercio, Confesercenti, Confimprese, Cncc, Federdistribuzione), per la riapertura… - meb : Questa mattina abbiamo incontrato la rete dei #centricommerciali. Come @ItaliaViva chiediamo da tempo le riaperture… - Agenzia_Ansa : Saracinesche abbassate in 1.300 centri commerciali di tutta Italia per protestare contro le chiusure del weekend. U… - LucillaMasini : #Centrodestra: 'Riaprire le attività, eliminare il #coprifuoco, riaprire i centri commerciali anche nel weekend, ok… - emiliapost_ : Saracinesche abbassate per 15 minuti per #manifestare contro le #chiusure nei fine settimana. -