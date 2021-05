C’è la prima foto del nuovo film di Martin Scorsese Killers of the Flower Moon con Leonardo DiCaprio (Di martedì 11 maggio 2021) S’intitola Killers of the Flower Moon il nuovo film a cui sta lavorando il regista Martin Scorsese, a partire da un romanzo di David Grann. I protagonisti sono Robert De Niro e Leonardo DiCaprio. E proprio quest’ultimo ha postato la prima immagine ufficiale, in cui veste i panni di Ernest Burkhart e siede accanto a Lily Gladstone che interpreta la moglie Mollie. Ambientata nell’Oklahoma degli anni ’20, la storia racconta gli omicidi compiuti ai danni della Nazione Osage, nativi americani di lingua siouan letteralmente massacrati per le loro terre ricche di petrolio. La sceneggiatura, adattata da Eric Roth, già vincitore di un Oscar per Forrest Gump, ruota attorno al personaggio di Ernest che sposa Mollie, originaria ... Leggi su wired (Di martedì 11 maggio 2021) S’intitolaof theila cui sta lavorando il regista, a partire da un romanzo di David Grann. I protagonisti sono Robert De Niro e. E proprio quest’ultimo ha postato laimmagine ufficiale, in cui veste i panni di Ernest Burkhart e siede accanto a Lily Gladstone che interpreta la moglie Mollie. Ambientata nell’Oklahoma degli anni ’20, la storia racconta gli omicidi compiuti ai danni della Nazione Osage, nativi americani di lingua siouan letteralmente massacrati per le loro terre ricche di petrolio. La sceneggiatura, adattata da Eric Roth, già vincitore di un Oscar per Forrest Gump, ruota attorno al personaggio di Ernest che sposa Mollie, originaria ...

