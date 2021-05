Catania, Tacopina: “Servono 14mln per iscrivere la squadra. Sigi? Ho solo una cosa da dire” (Di martedì 11 maggio 2021) Le dichiarazioni dell'avvocato italo-americano, Joe Tacopina.Nel giorno della conferenza stampa (LEGGI QUI) indetta da Sigi - governance che detiene il 95% delle azioni del Calcio Catania - si sono rese note le varie vicende che hanno portato ai continui slittamenti del closing societario. Giungono da New York le dichiarazioni dell'imprenditore statunitense che, attraverso le colonne del quotidiano etneo "La Sicilia", si è soffermato sulla situazione di stallo in seno alla trattativa concernente l'acquisizione del 100% delle quote del club rossoblu.Catania, Tacopina: “Ho sempre voluto il club etneo per portarlo in Serie A. La Sigi..”"Sono dispiaciuto per l’eliminazione nei playoff, ma ora bisogna iscrivere la squadra a fine giugno e servirebbero 14 ... Leggi su mediagol (Di martedì 11 maggio 2021) Le dichiarazioni dell'avvocato italo-americano, Joe.Nel giorno della conferenza stampa (LEGGI QUI) indetta da- governance che detiene il 95% delle azioni del Calcio- si sono rese note le varie vicende che hanno portato ai continui slittamenti del closing societario. Giungono da New York le dichiarazioni dell'imprenditore statunitense che, attraverso le colonne del quotidiano etneo "La Sicilia", si è soffermato sulla situazione di stallo in seno alla trattativa concernente l'acquisizione del 100% delle quote del club rossoblu.: “Ho sempre voluto il club etneo per portarlo in Serie A. La..”"Sono dispiaciuto per l’eliminazione nei playoff, ma ora bisognalaa fine giugno e servirebbero 14 ...

Advertising

Mediagol : #Catania, Tacopina: 'Servono 14mln per iscrivere la squadra. Sigi? Ho solo una cosa da dire'… - NewSicilia : La distanza tra la #Sigi e #Tacopina diventa ogni giorno sempre più grande e il destino del #Catania è ormai appeso… - lasiciliait : Calcio Catania sull'orlo del baratro, la Sigi prova a giocare le ultime carte con Tacopina - News - Mediagol : #Catania, Sigi: 'Grazie a noi il club etneo non è in Serie D. Debiti e rinvii con Tacopina, ecco la verità'… - MeridioNews : Vendita Catania, Sigi e Tacopina sempre più lontani La proprietà garantisce 4 milioni entro trenta giorni -