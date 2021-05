Catania, Sigi: “Grazie a noi il club etneo non è in Serie D. Debiti e rinvii con Tacopina, ecco la verità” (Di martedì 11 maggio 2021) Sigi, risponde all'avvocato italo-americano Joe TacopinaDopo le continue stilettate dialettiche giunte nei giorni scorsi alle pendici dell'Etna, da parte dell'imprenditore newyorkese Joe Tacopina, la Sport Investment Group Italia S.p.A - Sigi - ha indetto una conferenza stampa, per mettere in chiaro la situazione in merito alla cessione del club etneo ed i continui slittamenti del closing societario. Il sala stampa, oltre ai membri del Consiglio di Amministrazione della governance che detiene il 95%% delle azioni, anche l’amministratore unico del Calcio Catania, Nico Le Mura. Di seguito le dichiarazioni salienti sul futuro societario e sull'eliminazione della squadra rossoblù al primo turno dei playoff del Girone C di Serie C, dopo il ko del ... Leggi su mediagol (Di martedì 11 maggio 2021), risponde all'avvocato italo-americano JoeDopo le continue stilettate dialettiche giunte nei giorni scorsi alle pendici dell'Etna, da parte dell'imprenditore newyorkese Joe, la Sport Investment Group Italia S.p.A -- ha indetto una conferenza stampa, per mettere in chiaro la situazione in merito alla cessione deled i continui slittamenti del closing societario. Il sala stampa, oltre ai membri del Consiglio di Amministrazione della governance che detiene il 95%% delle azioni, anche l’amministratore unico del Calcio, Nico Le Mura. Di seguito le dichiarazioni salienti sul futuro societario e sull'eliminazione della squadra rossoblù al primo turno dei playoff del Girone C diC, dopo il ko del ...

