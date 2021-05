Caso Report | la testimone inviò il video Renzi-Mancini al Fatto a dicembre Gomez | «Perso tra le mail Mi piange il cuore»

Leggi su open.online

(Di martedì 11 maggio 2021) «Non finisce qui. La signora custodisce come una reliquia ilper quattro mesi», queste le parole di Matteoriportate il 4 maggio da AdnKronos. Secondo il leader di Italia Viva pareva strano che la «professoressa»,die autrice delche lo ritraeva con l’agente dei servizi segreti Marco, avesse aspettato così tanto tempo per inviare ilalla redazione di Sigfrido Ranucci. Il 5 maggio, il giorno dopo, il conduttore del programma Rai pubblica una ein cui la signora risponde al senatore: «Non ho custodito ilanzi, in data 31/12, ho inviato il materiale alla redazione web di un giornale nazionale che non mi ha mai risposto né tantomeno contattato». Il giornale in questione è Il ...