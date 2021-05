Caso Denise Pipitone | la 19enne che vive in Calabria | ' Non sono io'

(Di martedì 11 maggio 2021) Si chiama Denisa , ma non sarebbe lei. Si tratta delladi nazionalità romena segnalata alle forze dell'ordine da una parrucchiera di Scalea, in, secondo la quale la ...

Advertising

repubblica : Caso Denise Pipitone, accertamenti su una ventunenne di Scalea - RaiNews : La procura di Marsala ha aperto un nuovo fascicolo sul caso della bambina scomparsa a Mazara del Vallo nel 2004… - Corriere : Denise Pipitone, accertamenti su una ventunenne di Scalea - Runawaygold : In italia ci sono persone con l'ergastolo senza nemmeno una prova concreta (prendiamo il caso di Sabrina Misseri, d… - HereIsNica : @anchorvhar La parrucchiera ha detto anche che la ragazza non ha accesso ai mezzi di informazione e invece lei ha d… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Denise

- - > Leggi AnchePipitone, accertamenti dei carabinieri su una 19enne in Calabria - Anche lei si chiama- - > Leggi AnchePipitone, avvocato Frazzitta: 'Importante trovare la ......mese ci sono state importanti novità Sono trascorsi diciassette anni da quandoPipitone è stata inghiottita nel vuoto e solo nell'ultimo mese le luci si sono riaccese su questo, per via ...Nulla da escludere, ma anche tanta cautela come la stessa mamma ha ripetuto nel corso di questi lunghi anni. "Non sono io Denise Pipitone", racconta la ragazza, dichiarando di essere a conoscenza di ...SCALEA (CS) – Sarebbero stati alcuni esercenti di Scalea, in particolare una donna che ha un negozio di compro oro e una parrucchiera a notare una particolare somiglianza nella giovane che si pensa po ...